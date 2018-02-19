На границе с Россией застряло 150 украинских грузовиков

Большинство транспортных средств возвращаются в Украину, чтобы следовать другим маршрутом.

Около 150 грузовых автомобилей скопились и на территории пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области в связи с тем, что Россия не пропускает их через свой ПП "Нехотеевка".

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Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром очередь грузовиков у и на территории пункта пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) составляет около 150 автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство транспортных средств возвращаются в Украину, чтобы следовать другим маршрутом.

В ГПС напомнили, что контрольные службы РФ не пропускают грузовики через украинско-российскую границу в пункте пропуска "Нехотеевка" с 17 февраля. А на "неоднократные официальные запросы" российская сторона ответа так и не предоставляет.

"Как стало известно от лиц, которые направляются из России, пропуск грузовых транспортных средств якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба призывает водителей, которые планируют пересечь украинско-российскую границу на данном направлении, учесть эту информацию и выбирать другой маршрут.