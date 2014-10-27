Армения отказала оккупированному Крыму в прямых рейсах в Ереван

Заявка российской компании «Грозный-Авиа» на осуществление прямых рейсов из оккупированного Россией Симферополя в Ереван отклонена.

Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации при правительстве Республики Армения, передает симферопольский сайт "0652.ua".

По информации ведомства, заявка отклонена из-за недочетов в представленных документах. После их устранения, заявка будет рассмотрена повторно, заявил пресс-секретарь главного управления гражданской авиации Армении Рубен Грдзелян.

В свою очередь бывший начальник данного управления Шаген Петросян подчеркнул, рейсы в Крым «отрицательно скажутся на международном авторитете Армении и даже могут привести к санкциям».

Читайте такжеМеркель: "Мы не видим возможности вести речь об отмене санкций"Напомним, 23 октября нелегитимный министр транспорта аннексированного Крыма Анатолий Цуркин заявил, что рейсы из Симферополя в Ереван авиакомпания «Грозный-Авиа» начинает 16 ноября. Причем, сообщение планировалось сделать регулярным — еженедельно по воскресеньям.