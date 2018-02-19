Россия не пропускает фуры из Украины: заблокированы еще 2 пункта пропуска (фото)

Трудности с проездом грузового автотранспорта через украинско-российскую границу наблюдаются в Сумской области и Харьковской.

Трудности с проездом грузового автотранспорта через украинско-российскую границу наблюдаются не только в Харьковской области. В список проблемных попали пропускные пункты на Сумщине.

Так, вчера задержка по пропуску грузовиков наблюдалась в пункте пропуска «Екатериновка», а сегодня и в пункте пропуска «Бачевск», где уже скопилось около 50 грузовиков.

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Как сообщал УНИАН, около 150 грузовых автомобилей скопились и на территории пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области в связи с тем, что Россия не пропускает их через свой ПП "Нехотеевка".