"Укрзализныця" запустила ежедневные вагоны Харьков-Херсон

Сейчас в составе группы вагонов курсируют один плацкартный и один купейный вагоны.

Акционерная компания "Укрзализныця" запустила ежедневные беспересадочные вагоны Харьков-Херсон, которые начнут курсировать в двух поездах с сегодняшнего дня, 19 февраля.

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Об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Twitter.

"С сегодняшнего дня начинает ежедневное курсирование группа беспересадочных вагонов Харьков-Херсон. Вагоны будут курсировать в составе поездов 775/776 Харьков-Киев и 765/766 Киев-Херсон. Это обеспечит ежедневное прямое сообщение с Николаевом и Херсоном для жителей города Сумы и Сумской области", - написал он.

В пресс-службе "Укрзализныци" отметили, что сейчас в составе группы вагонов - один плацкартный и один купейный вагоны, а в случае увеличения пассажиропотока, количество вагонов будет тоже увеличено.

Также в компании напомнили, что, кроме группы вагонов, между Харьковом и Херсоном ежедневно курсирует поезд № 375 Харьков - Херсон.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.