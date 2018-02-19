"Укрзализныця" запустила ежедневные вагоны Харьков-Херсон
Акционерная компания "Укрзализныця" запустила ежедневные беспересадочные вагоны Харьков-Херсон, которые начнут курсировать в двух поездах с сегодняшнего дня, 19 февраля.
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Об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Twitter.
"С сегодняшнего дня начинает ежедневное курсирование группа беспересадочных вагонов Харьков-Херсон. Вагоны будут курсировать в составе поездов 775/776 Харьков-Киев и 765/766 Киев-Херсон. Это обеспечит ежедневное прямое сообщение с Николаевом и Херсоном для жителей города Сумы и Сумской области", - написал он.
В пресс-службе "Укрзализныци" отметили, что сейчас в составе группы вагонов - один плацкартный и один купейный вагоны, а в случае увеличения пассажиропотока, количество вагонов будет тоже увеличено.
Также в компании напомнили, что, кроме группы вагонов, между Харьковом и Херсоном ежедневно курсирует поезд № 375 Харьков - Херсон.
Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.
Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
Відсьогодні починає щоденне курсування група безпересадочних вагонів Харків-Херсон. Вагони курсуватимуть у складі поїздів 775/776 Харків-Київ та 765/766 Київ-Херсон. Це забезпечить щоденне пряме сполучення із Миколаєвом та Херсоном для мешканців міста Суми та Сумської області.— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) February 18, 2018