Ситуация на АЗС: бензин и дизтопливо продолжают дешеветь

Ряд сетей АЗС за выходные снизили цены на топливо на 20-50 коп. за литр.

Ряд сетей АЗС с 16 по 19 февраля снизили цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 коп. за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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По данным компании, на АЗС под брендами Mango, Ultra цены на топливо снизились на 50 коп. за литр. На сегодня бензин марки А–92 стоит 24,79 грн за литр, А-95 – 29,99 грн, А-95 «Премиум» – 30,99 грн и дизтопливо – 27,49 грн.

Согласно сообщению, на заправках «Народная» бензины и дизтопливо подешевели на 30-35 коп. литр - до 28,30 грн (бензин А-92), 28,80 грн (А-95), 29,30 грн (А-95 «Премиум») и 26,75 грн (дизтопливо).

Также отмечается, что компания Avantage 7 снизила цены на 39-45 коп. за литр - до 28 грн (бензин А-92), 28,50 грн (А-95), 29 грн (А-95 «Премиум»), 26,83 грн (дизтопливо). Кроме того, цены упали на АЗС компаний «Укр-Петроль», Marshal, «Автотранс» и «Татнефть-АЗС-Украина».

Как сообщал УНИАН, с августа 2017 года по февраль 2018 года цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривен за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 грн за литр, а дизтопливо до 28-29 грн за литр. По факту значительного и одновременного роста цен Антимонопольный комитет начал расследование, результаты которого ожидаются весной этого года.

Крупные сети АЗС начали снижать цены только со второй недели февраля.