Украина подала в арбитраж ООН меморандум о нарушении Россией Конвенции по морскому праву

Украина хочет добиться подтверждения своих прав в водах Черного и Азовского морей и в Керченском проливе, а также остановить хищение Россией украинских ресурсов и получить компенсацию за причиненный ущерб.

Украина подала в Международный суд Организации Объединенных Наций по морскому праву меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"19 февраля Украина подала свой меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву. Меморандум доказывает, что Российская Федерация нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что начиная с 2014 года, Российская Федерация незаконно лишила Украину возможности осуществлять свою права морского государства, для собственных нужд эксплуатирует суверенные ресурсы Украины, узурпировала права Украины регулировать собственные морские территории.

Читайте такжеРоссия прекратит добычу газа на захваченном шельфе в Черном море из-за суда с Украиной - СМИ"Дерзко нарушая международное право, Российская Федерация похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине и ее народу, при этом среди прочего наносит физический вред украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста", - отмечают украинские дипломаты.

Украина просит арбитражный суд прекратить нарушение Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать Российскую Федерацию уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить хищение украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство против Российской Федерации, которое рассматривается в Гааге арбитражным трибуналом, состоящим из 5 человек.

Также сказано, что Украина защищает свои права, грубо нарушенные Российской Федерацией, на всех соответствующих международно-правовых площадках, включая Международный Суд ООН.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву. В заявлении МИД отмечалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе права на природные ресурсы континентального шельфа.

Украинская сторона должна была до 19 февраля 2018 года предоставить в Международный трибунал меморандум, содержащий изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование. После этого у российской стороны будет три месяца, чтобы подготовить и подать свои возражения на украинском меморандум.

В МИД ожидают окончательного решения международного трибунала о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву не ранее 2021 года.