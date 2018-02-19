Порошенко поручил Зеркаль судиться с Россией в Гааге о нарушении морского права

Президент заявил, что экономическим интересам Украины нанесен серьезный ущерб, в частности на территории оккупированного Крыма.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль будет представлять интересы Украины в Международном трибунале Организации Объединенных Наций по морскому праву по поводу нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Интересы Украины надлежащим образом должны быть защищены в Международном Суде ООН», - подчеркнул Петр Порошенко и подписал распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

«Согласно этому документу защищать интересы нашей страны будет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль», - говорится в сообщении.

При этом президент отметил роль команды лучших специалистов для подготовки и обеспечения этих судебных исков, которая активно и настойчиво продолжает свою работу.

«Сегодня - очередной этап. Мы подготовили распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении Арбитражным судом Конвенции ООН по морскому праву по абсолютно четкой позиции защиты интересов Украины в связи с нарушением Российской Федерацией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе», - подчеркнул глава государства.

При этом Порошенко отметил, что экономическим интересам Украины нанесен серьезный ущерб, в частности, на территории временно оккупированного Крыма ведется добыча полезных ископаемых, нанесены существенные негативные экологические, инфраструктурные, транспортные последствия строительством Керченского моста без разрешения Украины.

Читайте такжеУкраина подала в арбитраж ООН меморандум о нарушении Россией Конвенции по морскому правуПрезидент отдельно подчеркнул, что «речь не идет о рассмотрении вопроса украинского суверенитета над Крымом»: «Это вопрос твердый, безоговорочный, и никто его под сомнение не ставит. Речь идет о том, что мы должны защищать на каждом направлении экономические интересы Украинского государства, а также частных инвесторов, чья собственность в Крыму была конфискована».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, Украина подала в Международный трибунал Организации ООН по морскому праву меморандум о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.

14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву. В заявлении МИД отмечалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе права на природные ресурсы континентального шельфа.

Украинская сторона должна была до 19 февраля 2018 года предоставить в Международный трибунал меморандум, содержащий изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование. После этого у российской стороны будет три месяца, чтобы подготовить и подать свои возражения к украинскому меморандуму.

В МИД ожидают окончательного решения Международного трибунала о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву не ранее 2021 года.