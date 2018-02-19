В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Россией, где застряли сотни грузовиков

19:19, 19 февраля 2018
Транспорт/Связь
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Скопление фур в направлении России наблюдается и в Сумской области / фото УНИАН

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"Смежная сторона сообщила о восстановлении оборудования для досмотра грузов, которое вышло из строя накануне", - говорится в сообщении.

В ГПСУ напоминают, что пропуск грузовых автомобилей через российский пункт пропуска не осуществлялся с 17 февраля.

В ГПСУ отмечают, что определенное скопление транспортных средств в направлении России сейчас наблюдается в пункте пропуска «Бачевск» в Сумской области.

«Отметим, что в Сумской области задержка по пропуску грузовиков также отмечалось вчера в пункте пропуска «Катериновка», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля возле пункта пропуска «Гоптовка» в Харьковской области скопилось в очереди около 100 грузовиков, Россия не пропускала на свою территорию. От лиц, путешествующих из России, стало известно, что пропуск грузовых транспортных средств якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для осмотра грузов.

В Сумской области на российско-украинской границе возле международного пункта пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» сегодня, 19 февраля, по состоянию на 14.00 образовалась очередь из 45 грузовиков, которые не могут попасть на территорию России.

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Теги: #Россия не пропускает фуры#фуры на границе РФ