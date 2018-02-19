В Украине создали Дноуглубительный флот

Руководителем флота назначен экс-директор Администрации речных портов Украины.

Руководителем нового филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ) - Дноуглубительный флот, который создан как обособленное подразделение, назначен Сергей Бомчак, который до этого занимал должность директора Администрации речных портов Украины.

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Как сообщили в пресс-службе АМПУ, филиал был создан в соответствии с приказом №409 Министерства инфраструктуры Украины, а 9 февраля 2018 года филиал был зарегистрирован в Реестре юридических лиц.

«Основной целью деятельности филиала является централизованное навигационное обеспечение на акваториях морских портов и внутренних водных путях, отнесенных к категории судоходных. В частности, речь идет об обеспечении гарантированных габаритов, проведении дноуглубительных работ и обеспечении безопасности судоходства", - говорится в сообщении.

По словам руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса, филиал будет проводить дноуглубления в портах и на внутренних водных путях.

«Создание дноуглубительной службы - это одна из приоритетных задач, которые были поставлены АМПУ на 2018 год. В этом году дноуглубление будет проведено в акваториях всех портов от Мариуполя до Рени. Общий объем работ - 11 млн куб. м. На это в финансовом плане предусмотрено более 1,3 млрд грн, что составляет треть от общей суммы капитальных инвестиций. Для успешного выполнения дноуглубительных проектов за новым филиалом будет закреплен весь необходимый функционал, а также дноуглубительный флот. Кроме дноуглубления в портах, филиал будет проводить соответствующие работы и на внутренних водных путях», - цитирует пресс-служба руководителя АМПУ Райвис Вецкаганс.

В свою очередь, руководитель новосозданного дноуглубительного филиала АМПУ Сергей Бомчак заявил, что для проведения дноуглубительных работ будут определены и соответствующие участки на судоходных внутренних водных путях.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года морские порты Украины сократили перевалку грузов на 8,7% по сравнению с 2015 годом – до 131,99 млн тонн.

На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт «Черноморск» и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия". Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.