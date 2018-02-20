Маску разрешили бурить тоннель под Вашингтоном‍ для поездов Hyperloop

09:02, 20 февраля 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Транспортное управление Вашингтона пока выдало предварительное разрешение. Детали проекта бурения тоннеля пока не разглашаются. Тем не менее, предполагается, что под американской столицей построят станцию для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop, автором идеи которой также выступает Маск.

Ранее бизнесмен заявлял о своих планах связать скоростными поездами, которые будут перемещаться по тоннелям, города США Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию и Балтимор. В октябре прошлого 2017 года Маск опубликовал в своем аккаунте в instagram первое фото скоростного туннеля, который строится под Лос-Анджелесом.

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