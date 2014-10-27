«Укрзализныця» до конца года закупит у отечественных предприятий 140 грузовых вагонов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена до конца текущего года за свой счет приобрести 140 грузовых вагонов для железных дорог путем размещения заказов на отечественных вагоноремонтных заводах.

«По поручению генерального директора «Укрзализныци» Бориса Остапюка отечественные предприятия до конца текущего года построят за средства железных дорог 140 грузовых вагонов», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, заказ на поставку железным дорогам 50 полувагонов выполнит Дарницкий вагоноремонтный завод, а 30 полувагонов и 60 хоппер-окатышевозов изготовит вагоноремонтный завод «Укрспецвагон».

«В настоящее время предприятия уже построили и эксплуатируют на железных дорогах Украины более 70 новых вагонов», - подчеркивает «Укрзализныця».

В пресс-службе отметили, что размещение заказов на украинских предприятиях позволит не только загрузить их производственные мощности, но и сэкономить значительный объем средств. Так, например, рыночная стоимость одного грузового полувагона без НДС составляет 555,6 тыс. грн, а изготовленный на собственных предприятиях полувагон стоит 449 тыс. грн.

По данным пресс-службы, по состоянию на середину октября 2014 года на железных дорогах Украины находилось в эксплуатации 176 тыс. грузовых вагонов. В частности, вагонный парк предприятий, подчиненных «Укрзализныце», составляет почти 112 тыс. единиц, в том числе 50,7 тыс. полувагонов, средний процент износа которых составляет 89%, и 54% вагонного парка, соответственно, эксплуатируется сверх нормативного срока службы.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году парк грузовых вагонов "Укрзализныци" пополнился 775 грузовыми вагонами, 713 из которых - на условиях финансового лизинга. Производство вагонов осуществляли отечественные предприятия: Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг), «Трансмаш» (г. Днепропетровск) и «Дизельный завод» (г. Кривой Рог).

В 2013 году «Укрзализныця» исключила из грузового парка 9661 вагон, из которых 6158 – полувагоны.