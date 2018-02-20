Электрокары к 2035 году составят почти четверть автопарка Украины - эксперт

По словам эксперта, революционный переход к электромобилям будет наблюдаться после 2022 года.

Количество электротранспорта в Украине к 2035 году вырастет по сравнению с 2017 годом в несколько сотен раз и достигнет 1,7 миллиона единиц, что будет составлять 23% от автопарка всей страны.

Читайте такжеС 1 января начали действовать льготы на ввоз электромобилей в Украину

Такое мнение во время круглого стола высказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Виктор Логацкий.

"Мы можем спрогнозировать, что в Украине, так же, как и в мире, будет происходить переход от транспорта на двигателях внутреннего сгорания к двигателям на электротяге. Ожидается, что в 2035 году в Украине будет 1,7 миллиона электромобилей, что будет составлять около 22-23% от автопарка страны", - сказал он, добавив, что по состоянию на конец 2017 года в Украине насчитывалось 4,25 тысячи электромобилей.

По словам Логацкого, революционный переход от транспорта на ископаемых источниках энергии к электромобилям будет наблюдаться после 2022 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта в стране намерено к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.

По данным ассоциации "Укравтопром", продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились в 2,3 раза – до 2697 единиц.