«Укрзализныця» из-за перехода на летнее время приостановила продажу билетов на даты после 25 марта

17:36, 20 февраля 2018
Транспорт/Связь
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«Укрзализныця» приостановила продажу билетов на даты после 25 марта / фото УНИАН

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«Продажа билетов на некоторые поезда будет открыта до конца текущей недели, другие - на следующей неделе. Об открытии продажи будет сообщено дополнительно. 

«Укрзализныця» приносит извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в этом году перевод часов на летнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье 25 марта.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Теги: #продажа билетов#переход на летнее время