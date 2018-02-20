Омелян рассказал, когда начнутся работы по строительству объездной бетонной дороги вокруг Житомира

Планируется строительство бетонных дорог в Полтавской области, а также Николаевской, которая является одним из аутсайдеров в Украине по качеству дорог.

В апреле этого года начнутся работы по строительству объездной бетонной дороги вокруг города Житомира, а также за счет средств государственного бюджета планируется строительство бетонных дорог в Полтавской и Николаевской областях.

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время брифинга по результатам встречи с генеральным директором по вопросам мобильности и транспорта Европейской комиссии Хенриком Хололеем в рамках транспортного диалога Украина-ЕС.

"В прошлом году был проведен первый тендер на "бетонку" объездную вокруг города Житомира. Выиграла китайская компания. Ориентировочно с апреля они приступают к работам, сейчас согласовываем все формальности", - сказал он.

Читайте такжеВ Украине решили построить первую дорогу из угольных отходовПо словам министра, за счет средств государственного бюджета планируется строительство бетонных дорог в Полтавской области, а также Николаевской области, которая является одним из аутсайдеров в Украине по качеству дорог.

"Это для нас новая технология, поэтому нам необходимо провести большую работу, чтобы сделать это качественно, потому что бетонные дороги переделывать не удастся: если они будут уложены с нарушением технологических процедур, то это будет потом большая головная боль для всех. Я надеюсь, что в этом году мы начнем. На отдельных участках отработаем технологию, поймем, какие компании есть на рынке, и потенциально готовы выйти для того, чтобы давать качественный продукт, и я надеюсь, что в следующем году сможем более массово работать, особенно в южной части Украины, с бетонными дорогами", - сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, ранее Мининфраструктуры сообщило, что в марте примет решение, по каким стандартам будут строиться бетонные дороги в Украине - по американским или европейским.

6 июля 2017 года «Укравтодор» и китайская инфраструктурная компания China Road and Bridge Corporation (CRBC) подписали меморандум о строительстве бетонной дороги Одесса - Николаев.