На ремонт разбомбленных дорог на Донбассе необходимо более 2 млрд гривень

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу «Укравтодора» Сергея Подгайного.

В частности, по его словам, в Донецкой и Луганской областях разрушено 31 сооружение - мосты и путепроводы на автомобильных дорогах общего пользования, как государственного, так и местного значения, общей протяженностью 2802 метра. По предварительным расчетам "Укравтодора", ориентировочная стоимость восстановительных работ на этих объектах составляет более 616 млн грн.

Кроме того, в результате взрывов и прохождения тяжелой военной гусеничной техники повреждены автомобильные дороги общего пользования протяженностью почти 950 км, ориентировочная стоимость восстановления которых составляет 1,667 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля ремонт поврежденных в результате военных действий на востоке Украины дорог и объектов дорожной инфраструктуры оценивался предварительно в 1,83 млрд грн.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2014 году намерено направить на ремонт дорог 3 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра инфраструктуры.

Мининфраструктуры назначило Сергея Подгайного главой «Укравтодора» 10 июня 2014 года.