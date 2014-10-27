ПЖД недополучила 10 млн гривень за пригородные перевозки льготников

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-сентябре текущего года недополучила 10,05 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Сумма, которую ПЖД должны возместить местные госадминистрации как заказчики перевозок по социальным тарифам, с начала года составляет 31 млн грн, в то время как фактически предприятию компенсировано 21 млн грн, что составляет 67,6% начислений за предоставленные услуги по перевозке льготников.

Согласно сообщению, за указанный период ПЖД перевезла 3,6 млн пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении.

По данным пресс-службы, всего за указанный период Приднепровская магистраль перевезла 6,4 млн пассажиров платной категории в пригородном сообщении, что на 0,6% больше показателя за аналогичный период 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-августе недополучила 14,2 млн грн от местных бюджетов за перевозку льготников в пригородном сообщении.

ПЖД в 2013 году недополучила 25,56 млн грн от местных бюджетов за перевозку льготников в пригородном сообщении.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли.