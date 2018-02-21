На украинских АЗС продолжает дешеветь топливо

После значительного роста с августа 2017 года крупные сети АЗС начали снижать цены на топливо со второй недели февраля.

Цены на бензин и дизельное топливо за период 20-21 февраля в крупных сетях АЗС под брендами ОККО и WOG упали на 50 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Согласно сообщению, на АЗС ОККО бензины и ДТ подешевели до: А–92 – 39,99 грн за литр, А–95 – 31,99 грн за литр, А–95 Премиум – 32,99 грн за литр, ДТ – 29,49 грн за литр, ДТ Премиум – 31,49 грн за литр.

На заправках WOG стоимость топлива уменьшилась до: А–92 – 30,95 грн за литр, А–95 – 31,95 грн за литр, А–95 Премиум – 32, 59 грн за литр, ДТ – 29,45 грн за литр и ДТ Премиум – 31,45 грн за литр.

Отмечается, что на заправках AMIC Energy нефтепродукты также подешевели на 50 коп. за литр до: А–92 – 39,99 грн, А–95 – 31,99 грн, А–95 Премиум – 32,99 грн, ДТ – 29,49 грн, ДТ Премиум – 31,49 грн.

На заправках SOCAR цены снизились на 40 коп. за литр, до: А–92 – 31,09 грн, А–95 – 32,09 грн, А–95 Премиум – 33,09 грн, ДТ – 29,59 грн, ДТ Премиум – 31,59 грн.

Кроме того, в сети АЗС KLO цены на бензины снизились на 20 коп. за литр, а дизтопливо подешевело на 30 коп. за литр. На АЗС «БРСМ-Нафта» на 30 коп. за литр уменьшились цены только на дизельное топливо - до 26,29 и 26,99 грн.

В региональных сетях АЗС также происходило массовое удешевление. Так, на 15-60 коп. за литр цены снизили SUN Oil, «Олас», «Народна», «Укр-Петроль» и «Автотехсервис».

Таким образом, средняя стоимость топлива в Украине снизилась до: А–92 – 28,69 грн за литр, А–95 – 29,45 грн за литр, А–95 Премиум – 30,76 грн за литр, ДТ – 27,24 грн за литр и ДТ Премиум – 32,76 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, с августа 2017 года по февраль 2018 года цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривен за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 грн за литр, а дизтопливо до 28-29 грн за литр. По факту значительного и одновременного роста цен Антимонопольный комитет начал расследование, результаты которого ожидаются весной этого года.

Крупные сети АЗС начали снижать цены только со второй недели февраля.