Точка 4G для Украины

Первый тендер по внедрению в Украине связи нового поколения 4G – уже позади. Его результаты никто из участвовавших в нем мобильных операторов не стал оспаривать, в связи с чем Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), даже успела официально оформить их. Теперь, участвовавшие в тендере «Киевстар», Vodafone и lifecell должны в течение 30 дней уплатить более 2,45 млрд гривен и получить первые лицензии на разворачивание в стране связи четвертого поколения.

Такой мирный исход проведенного 31 января первого тендера приятно удивил. Ведь во время проведения конкурса за выгодные лоты между операторами завязалась ожесточенная борьба.

Читайте такжеСвыше миллиарда гривень: Нацкомиссия рассчитала стоимость 4G-лицензийК примеру, неожиданно огромную волю к победе продемонстрировал lifecell, который с 2015 года полностью находится в собственности турецких акционеров. Так, в борьбе за самый крупный лот (диапазон частот «шириной» в 20 МГц, все остальные лоты поделены по 10 МГц), lifecell потеснил Vodafone, а за второй - «Киевстар». В итоге, lifecell за два лота в диапазоне 2600 МГц уплатит наибольшую сумму – 909 млн грн.

«Киевстару» отошли третий и четвертый лот. Причем оператор получил их практически без борьбы и по стартовой цене. А вот за пятый лот «Киевстару» пришлось сразится с Vodafone. Ставки операторы-конкуренты поднимали трижды. В результате, победителем вышел «Киевстар».

Vodafone ничего не оставалось, как любой ценой получить следующий – шестой лот. Что, собственно, и произошло. После этого седьмой и восьмой лоты достались Vodafone без конкуренции.

По мнению экспертов, «Киевстар» выиграл на тендере те лоты, которые выглядят наиболее интересно. Речь идет о полосах частот, которые являются сплошными, без разрывов. (На рисунке полосы-частоты «Киевстара» выделены синим цветом). «Для сравнения, lifecell номинально получил такой же объем частот, однако они организованы иначе, двумя несмежными фрагментами. Наличие разрывов означает увеличение затрат на освоение и уменьшение средней скорости загрузки для большинства абонентских устройств», - прокомментировал УНИАН итоги первого тендера эксперт в сфере телекоммуникаций Роман Химич.

«Vodafone приобрел наименьшее количество частот. Это означает пропорционально меньшую емкость сети и скорость передачи данных для конечных абонентов», - добавил эксперт.

А будет ли четвертый оператор?

Однако наиболее важным и интересным для создания сети четвертого поколения на территории Украины должен стать следующий тендер, проведение которого намечено на начало марта.

Во-первых, за лицензии в диапазоне 1800 МГц операторы должны будут уплатить в казну достаточно приличную сумму – минимум 3,9 млрд грн.

Во-вторых, сам вышеупомянутый диапазон действительно более привлекателен для операторов, чем 2600 МГц. Запуск 4G-сети именно в этом диапазоне позволит запустить связь по всем населенным пунктам, а не только в крупных городах. Неудивительно, что в Европе именно в этом диапазоне в основном и развивается технология 4G.

В Украине пока этот ресурс используется не совсем рационально. Операторы предоставляют на этих частотах лишь услуги 2G-связи. Исправить эту ситуацию как раз и должен запланированный на март второй тендер, по итогам которого операторы получат лицензии на предоставление услуг четвертого поколения связи.

Интересно, что операторы на тендере должны заново получить тот объем частот, которыми они уже владеют. (См. Рисунок 2)

Но помимо непрерывного предоставления услуг 2G (или так называемой голосовой связи) теперь сотовые операторы, с получением лицензий, начнут развивать на этих частотах и интернет-связь четвертого поколения. Таким образом, lifecell (желтый цвет на рисунке) получит полосу в 15 МГц, «Киевстар» (синий) - 25 МГц и Vodafone (красный) – 20 МГц.

Наибольшая интрига – кто получит полосы по 5 МГц, которые также будут выставлены на открытом конкурсе. К примеру, эксперты считают, что оператор Vodafone получает преимущество по сравнению с другими игроками, так как может докупить лот №4 и получить сплошную полосу до 25 МГц. Технологически, это значит, что оператор сможет предоставлять абонентам лучшее качество передачи данных в сети четвертого поколения.

«НКРСИ нарезала лоты таким образом, что только один участник, Vodafone, получит возможность купить смежные полосы частот. Это позволит компании существенно сэкономить на освоении частотного ресурса и, таким образом, получить значимое конкурентное преимущество», - говорит Химич.

В свою очередь, комиссия свое решение объясняет тем, что открывает возможности появления на телекомрынке нового игрока сотовой связи. В случае покупки свободного 15МГц спектра, «новый» оператор получит полосу шириной, сравнимой с оператором lifecell.

«Таинственный четвертый игрок, о котором рассуждал глава НКРСИ Александр Животовский, так и не появился, о чем изначально предупреждали и операторы, и эксперты», - пессимистически отметил эксперт.

4G появится весной

Согласно условиям, начать предоставление услуг 4G-связи в одном из регионов мобильные операторы обязаны в срок не позднее 6 месяцев после получения лицензии, а развернуть сеть во всех областных центрах – не позднее 54 месяцев с момента получения лицензии. Но участники рынка заявили: ждать и сидеть сложа руки они не намерены. 4G-связь появится уже весной. Разумеется, что 4G-сеть начнут разворачивать, начиная с крупнейших городов Украины – Киева, Днепра, Одессы.

Главное отличие четвертого поколения от третьего в скорости передачи данных. «Средняя скорость в сети 4G выше в 3-4 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для пользователей это – быстрый обмен «тяжелым» контентом, онлайн-телевидение высокого разрешения (HD, 4K-Video)», - говорит менеджер по регуляторным вопросам и цифровым технологиям «Киевстара» Максим Савченко.

Кроме того, у операторов появится больше возможностей для поддержания качества на более высоком уровне. К примеру, lifecell уверяет: внедрение 4G положительно повлияет на качество 3G связи – так как часть трафика перейдет в 4G сеть, соответственно, 3G сеть частично разгрузится. В то же время, запуск 4G приведет к увеличению общей емкости сети оператора, что даст возможность абонентам передавать большее количество данных.

Запуск сети нового поколения автоматически повлечет и изменения на рынке мобильных устройств. Сейчас количество устройств, которые поддерживают новый стандарт связи, составляет, по разным оценкам, от 10-20%. «Сейчас в сети «Киевстар» абонентов, которые имеют телефоны, поддерживающие 4G, всего 12%. Скажем так, это недешевые телефоны. И, соответственно, все эти абоненты находятся в каких-то крупных городах. Когда 4G дойдет до других городов? - Мне трудно сказать. Зачем он им там? Там есть связь 3G, и они красиво с ней живут», - отметил в комментарии УНИАН президент «Киевстара» Петр Чернышов.

В абсолютных цифрах, по данным аналитической компании IDC, за 2012 - 2016 годы в Украине уже было продано около 4,5 млн устройств с поддержкой 4G (LTE). Большинство смартфонов, выпущенных в последние годы, поддерживают технологию связи четвертого поколения. «Среди новых моделей гаджетов, выпускаемых ведущими производителями, почти не осталось тех, что не поддерживали бы 4G», - отмечают в IDC.

Ожидается, что с 2017 по 2021 годы в Украине будет продано еще около 23 млн таких устройств.

Новая связь по новой цене с новыми возможностями

Не менее волнующий вопрос: сколько будет стоять 4G-связь? Операторы пока не называют точных сумм. Говорят, что все зависит от того, сколько абонент захочет потратить, объема потребляемого трафика и скачиваемого контента (очевидно, намекают на стандартный принцип – чем больше мегабайт скачано, тем дешевле 1 мегабайт).

«Рано говорить о стоимости услуги, пока не сформирована ее себестоимость. По крайне мере, до проведения второго тендера», - заявили в пресс-службе Vodafone. Правда, дали понять, что связь четвертого поколения априори будет дороже, чем третьего.

В свою очередь, «Киевстар» уже начал «рационализацию системы тарифов», смысл которой в объединении тарифных планов и предоставлении большего объема услуг. Разумеется, по новым тарифным планам абонентам придется больше платить.

Читайте такжеМобильные операторы рассказали, когда запустят 4G-связь в Украине (видео)Пожалуй, вероятные высокие тарифы – единственный минус 4G. Все остальное должно только радовать. Ведь, как уверяют участники рынка и эксперты, сеть 4G откроет новые современные отраслевые решения для «интернета вещей» (IoT - это подключение к интернету всевозможных устройств для передачи данных и контроля за устройствами без вмешательства человека – например, холодильника, робота-пылесоса, смартфона и даже автомобиля).

В скором времени сим-карты с 4G будут востребованы не только для абонентов, но и для беспроводной передачи данных между различными устройствами. К примеру, для мониторинга движения общественного транспорта. Или для логистических компаний, охранных фирм и страховых, где есть необходимость контролировать объекты на расстоянии. Кроме того, такие решения очень популярны в агробизнесе. Компании используют датчики для сбора и анализа данных о почве или для контроля урожая с помощью дронов.

Должен улучшиться и сервис предприятий, работающих в коммунальной сфере. Теперь водоканалы и энергоснабжающие компании смогут считывать показания счетчиков автоматически, посредством счетчиков, подключаемых к 4G-сети: такие решения уже внедрены и работают в развитых странах.

С появлением 4G станут и более популярными системы «умный дом», предполагающие отдаленный контроль над электрическими, климатическими и другими приборами в доме.

«Провайдеры, внедряющие 4G, постараются обеспечить возврат инвестиций через разнообразные дополнительные услуги (такие, как различные мультимедийные и облачные сервисы), предлагаемые через их сети. Безусловно, среди прочего заказчикам будут предлагаться и продукты, относящиеся к категории «интернет вещей», - отмечает эксперт исследовательской компании IDC Александр Загнетко.

Ольга Павловская