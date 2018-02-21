«Укрпошта» будет предоставлять финуслуги через банк Ахметова

12:58, 21 февраля 2018
Транспорт/Связь
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«Укрпошта» будет предоставлять финуслуги через банк «ПУМБ» / фото facebook/ukrposhta

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Об этом сообщила пресс-служба оператора, со ссылкой на договоренность между руководством компаний. 

«Жители небольших городов и сел в отделениях «Укрпошты» получат информацию о возможности воспользоваться банковскими услугами банка «ПУМБ», а работники банка по результатам консультации с клиентом пригласят его при необходимости в удобное для него время на встречу в ближайшее отделение банка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на начальном этапе к партнерскому проекту присоединились отделения «Укрпошты» в Днепропетровской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Волынской и Кировоградской областях.

Как сообщал УНИАН, 4 января Национальный банк Украины разрешил «Укрпоште» через посредничество банков принимать все виды платежей. 

Ранее глава «Укрпошты» Игорь Смилянский заявлял, что компания планирует выйти на рынок финансовых услуг, чтобы предоставлять их в населенных пунктах, где отсутствуют отделения банков, но есть отделения «Укрпочты». 80% сети «Укрпошты» находится в селах, где проживает менее 2 тыс. человек. В компании заявляют, что выход «Укрпошты» на рынок финуслуг даст граждан доступ к простым финансовым услугам (оплата коммунальных услуг, денежные переводы, выплата пенсий), а также предоставит возможность присоединиться к рынку электронной торговли.

Также, на сайте "Укрпошты" указано, что Смилянский в 2010-2011 годах руководил слиянием и поглощением банком «ПУМБ» «Донгорбанка», а в 2014 году занимался слиянием с банком «Ренессанс Капитал».

Справка УНИАН. «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) основан в 1991 году и входит в двадцатку крупнейших банков Украины по объему активов. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс».

Публичное акционерное общество «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

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