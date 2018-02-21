Инвестгруппа ICU покупает украинскую "дочку" российского ж/д оператора

АМКУ дал разрешение инвестгруппе приобрести свыше 50% в уставном капитале дочерней компании группы FESCO "Трансгарант-Украина".

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение инвестиционной группе ICU через компанию Aina Management Ltd (г. Никосия, Кипр) на приобретение "Трансгарант-Украина" - дочернего предприятия российского железнодорожного оператора ООО "Фирма "Трансгарант" из группы FESCO.

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Согласно сообщению, АМКУ разрешил Aina Management Ltd приобрести свыше 50% в уставном капитале "Трансгарант-Украина".

В документе разрешения говорится, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины.

Отмечается, что Aina Management Ltd осуществляет деятельность по управлению корпоративными правами субъектов хозяйствования, связанных с ней отношениями контроля, и входит в состав группы ICU, которая контролируется двумя физическими лицами – гражданами Украины.

Дочернее предприятие «Трансгарант-Украина» осуществляет деятельность по организации железнодорожных перевозок грузов и сдаче в аренду подвижного состава (железнодорожных вагонов) и входит в состав группы FESCO.

Также сообщается, что группа FESCO осуществляет деятельность преимущественно на территории Российской Федерации в области морского, железнодорожного и автомобильного транспорта и предоставления портовых услуг и контролируется двумя физическим лицами - гражданами Российской Федерации; другие субъекты хозяйствования - нерезиденты Украины, входящие в состав группы FESCO, не осуществляют хозяйственную деятельность на территории Украины.

Справка УНИАН. Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов. Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Согласно информации на сайте компании «Трансгарант Украина», предприятие работает на рынке железнодорожных перевозок с 2003 года, осуществляет перевозки грузов как на сети железных дорог Украины, так и в странах СНГ и Балтии, предоставляет полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов по железной дороге. Главный офис “Трансгарант-Украина” находится в Киеве, однако его офисы были также открыты в Донецке и Днепре.

По данным на сайте компании, среднегодовой объем перевозимых ДП “Трансгарант-Украина” грузов составляет более 8 млн тонн, и в ее оперативном управлении компании находилось около 3 тыс. единиц подвижного состава, в том числе 2,5 тыс. вагонов – собственный парк, состоящий из полувагонов и окатышевозов.

Согласно данным на сайте группы FESCO, группа входит в TOP-10 крупнейших российских частных железнодорожных операторов, осуществляя перевозки под брендами «Трансгарант» (100% дочерняя компания FESCO) и «Русская Тройка» (50% совместное предприятие с ОАО «РЖД»).