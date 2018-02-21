"Открытое небо" с Европой подпишут после выхода Британии из ЕС - Омелян

15:28, 21 февраля 2018
Транспорт/Связь
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REUTERS

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook, комментируя результаты заседания высокого уровня "Транспортный диалог Украина-ЕС", которое проходило 19-20 февраля.

"Рассмотрели транспортную стратегию 2030 (договорились с правительством, что ее безотлагательно утвердим), состояние подготовки евроинтеграционных законопроектов (есть четкая воля парламентариев проголосовать 7 базовых законов этого года), расширение европейской транспортной сети TEN-T и развитие коридоров, подписание в следующем году Соглашения о совместном авиационном пространство, использование новых финансовых инструментов ЕС", - написал министр.

Как уточнил Омелян в комментарии агентству УНИАН, соглашение будет подписано после выхода Великобритании из Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, Украина в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о совместном авиационном пространстве, что позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать в воздушных просторах Евросоюза и Украины. Вместе с тем, подписание соглашения невозможно без урегулирования спора между Великобританией и Испанией по Гибралтару, который актуализировался после референдума о выходе Британии из Евросоюза. Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения по данному вопросу. Вопрос определения Гибралтара обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в другой части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

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Теги: #Британия выходит из ЕС#открытое небо с ЕС