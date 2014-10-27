«Укрзализныця» бесплатно перевезла почти 124 тыс. детей льготных категорий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), за аналогичный период прошлого года железные дороги страны перевезли 166 тыс. детей льготных категорий на сумму почти 8 млн грн. Благотворительная акция действует с 2000 года и распространяется на общие и плацкартные вагоны ночных поездов, вагоны 2-3 классов региональных поездов, регионального «Экспресса» и «Интерсити» во внутреннем сообщении и на пригородные поезда.

Услугой могут воспользоваться дети до 16 лет в пределах Украины, имеющие статус детей-сирот, детей-инвалидов всех категорий, детей, лишенных родительской опеки, а также детей погибших шахтеров, железнодорожников, военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-июне 2014 года перевезли 73,6 тыс. детей льготных категорий.

«Укрзализныця» в 2013 году бесплатно перевезла во всех видах сообщения 211,8 тыс. детей льготных категорий.

Решением Совета "Укрзализныци" благотворительная акция предоставления бесплатного проезда детям льготных категорий продлена на 2014 год.

Железные дороги Украины в соответствии с законодательством перевозят 25 льготных категорий граждан.