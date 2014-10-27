"Укрзализныця" бесплатно вывезла из зоны АТО более 12,6 тыс. человек

Железные дороги Украины по состоянию на 27 октября бесплатно вывезли 12 654 человека из зоны проведения украинскими силовиками антитеррористической операции против российских террористов на востоке страны.

Согласно сообщению «Укрзализныци», она осуществляет перевозку людей из Донбасса в другие регионы страны согласно заказам Межведомственного координационного штаба по социальным вопросам граждан, перемещенных с временно оккупированной территории.

В целом, по данным «Укрзализныци», в январе-сентябре 2014 года железные дороги страны перевезли по заявкам реабилитационного центра «Госпиталь Майдана» и координационных штабов 15 тыс. раненых участников массовых акций протеста в Киеве против власти экс-президента Украины Виктора Януковича и вынужденных переселенцев из зоны АТО на общую сумму 1,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 29 июля совет "Укрзализныци" единогласно принял решение о дальнейшем предоставлении благотворительной помощи – обеспечении бесплатных перевозок граждан, которые перемещаются с временно оккупированной территории и зоны проведения АТО.

Для матерей с детьми из восточного региона «Укрзализныця» организовала бесплатное размещение в комнатах матери и ребенка, залах ожидания и в комнатах отдыха на вокзалах и станциях.

В Украине по состоянию на 22 октября зарегистрировано 425 тыс. временно перемещенных лиц из оккупированного Россией Крыма и зоны АТО на востоке страны.

В связи с аннексией Крыма и обострением политической ситуации в восточном регионе страны, были отменены и ограничены некоторые маршруты курсирования пассажирских поездов в направлении Донецка, Луганска и Крыма, в связи с чем пассажирооборот во внутригосударственном сообщении упал на 41,1%.