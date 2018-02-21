"Hyperloop в Украине": в Мининфраструктуры сделали интригующий анонс
Министерство инфраструктуры Украины в среду опубликовало интригующий анонс, который может свидетельствовать о возможном запуске в Украине скоростных поездов Hyperloop.
Анонс опубликован на сайте ведомства.
"Всего три слова: "Hyperloop в Украине". А подробнее завтра, 22 февраля, в 14:15 расскажет Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян", - говорится в подписи на странице министерства в Twitter.
Никакой дополнительной информации не сообщается.
Отметим, Hyperloop — это пневматический поезд, который перемещается по надземному трубопроводу. Сами «вагоны» представляют собой пассажирские капсулы, расположенные внутри трубы. В трубе поддерживается давление, равное одной тысячной от атмосферного, то есть близкое к вакууму. Из-за чрезвычайно низкого аэродинамического сопротивления в трубопроводе капсулы смогут развивать скорость до 1200 километров в час. Для сравнения, это в полтора раза выше скорости пассажирского самолёта Boeing-737 с его ~800 км/ч. Предполагается, что сами капсулы будут работать на солнечных батареях.
Лише три слова: "Hyperloop в Україні".— Min_infrastructure (@minfrastucture) February 21, 2018
А детальніше завтра, 22 лютого, о 14:15 розкаже Міністр інфраструктури України @V_Omelyanhttps://t.co/2Ag9ySc2I9pic.twitter.com/kEwtivYlHT
Как сообщал УНИАН, Hyperloop One объявила маршруты, на которых могут появиться первые скоростные поезда.