"Hyperloop в Украине": в Мининфраструктуры сделали интригующий анонс

"Всего три слова: "Hyperloop в Украине", - такое загадочное сообщение опубликовало министерство на странице в Twitter.

Министерство инфраструктуры Украины в среду опубликовало интригующий анонс, который может свидетельствовать о возможном запуске в Украине скоростных поездов Hyperloop.

Анонс опубликован на сайте ведомства.

"Всего три слова: "Hyperloop в Украине". А подробнее завтра, 22 февраля, в 14:15 расскажет Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян", - говорится в подписи на странице министерства в Twitter.

Никакой дополнительной информации не сообщается.

Отметим, Hyperloop — это пневматический поезд, который перемещается по надземному трубопроводу. Сами «вагоны» представляют собой пассажирские капсулы, расположенные внутри трубы. В трубе поддерживается давление, равное одной тысячной от атмосферного, то есть близкое к вакууму. Из-за чрезвычайно низкого аэродинамического сопротивления в трубопроводе капсулы смогут развивать скорость до 1200 километров в час. Для сравнения, это в полтора раза выше скорости пассажирского самолёта Boeing-737 с его ~800 км/ч. Предполагается, что сами капсулы будут работать на солнечных батареях.

Лише три слова: "Hyperloop в Україні".

А детальніше завтра, 22 лютого, о 14:15 розкаже Міністр інфраструктури України @V_Omelyanhttps://t.co/2Ag9ySc2I9pic.twitter.com/kEwtivYlHT — Min_infrastructure (@minfrastucture) February 21, 2018

Как сообщал УНИАН, Hyperloop One объявила маршруты, на которых могут появиться первые скоростные поезда.