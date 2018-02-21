Кернес обсудил с ЕБРР строительство метро и закупку троллейбусов для Харькова

Стороны подтвердили, что действующие совместные проекты строительства метро и закупки транспорта идут по графику, а также обсудили возможности новых вложений в городскую инфраструктуру и частный бизнес Харькова.

21 февраля Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел рабочую встречу с Директором Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунером. Они обсудили выполнение графика работ по инвестиционным проектам с участием ЕБРР на общую сумму около 160 млн евро, таких как строительство двух станций метро и депо, закупки вагонов, а также новых троллейбусов для города, передает city.kharkov.ua.

"Сегодня сессия горсовета приняла ряд решений, касающийся подготовки площадок строительства метро, наши договоренности выполняются точно по графику. Так же мы ожидаем тендеров по закупке новых троллейбусов, надеюсь, совместными усилиями, мы сделаем так, что они выйдут на линию уже в 2018 году" - сказал Г.Кернес в ходе встречи.

По словам Ш.Аджунера, Харьков соответствует главным критериям ЕБРР для инвестиционного сотрудничества, обеспечивая прозрачность и честную конкуренцию во всех процессах. "Мы уверены в безопасности таких вложений, а также в том, что деньги будут работать максимально эффективно и на пользу громаде. Офис Банка, открытый в Харькове, сегодня в поиске объектов вложения, как в сфере инфраструктуры, так и в науке, малом и среднем бизнесе. Рекомендации Харьковского горсовета и наша совместная работа могут значительно улучшить экономическую среду региона" - отметил руководитель ЕБРР в Украине.

Напомним, 19 декабря прошлого года в Харькове было подписано Соглашение о поддержке проекта «Продление метрополитена в г. Харькове» между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития. Город получил 160 млн евро на продолжение строительства Алексеевской линии метрополитена, вторую часть кредитных ресурсов - также 160 млн евро - предоставил Европейский инвестиционный банк. Кредитные средства выделены на строительство станций «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и на закупку 85 вагонов подвижного состава.

Напомним, Геннадий Кернес был избран мэром Харькова от партии "Відродження" в 2015 году.