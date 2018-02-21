Интрига с "Hyperloop в Украине": что известно о сверхскоростных вакуумных поездах Илона Маска (фото, видео)

Предполагается, что поезда Hyperloop смогут развивать скорость до 1200 километров в час. Это в полтора раза выше скорости пассажирского самолёта Boeing-737 с его ~800 км/ч.

Благодаря американскому ученому и изобретателю Илону Маску сверхскоростные вакуумные поезда Hyperloop в последнее время наделали много шума. Интернет пестрит новостями о том, где и когда в скором времени могут появиться поезда будущего, скорость которых почти вдвое превышает скорость самолета. А сегодня интригующий анонс сделало Министерство инфраструктуры, опубликовав сообщение о том, что запустить сверхскоростную транспортную сеть могут и в Украине. УНИАН расскажет вам, что же такое Hyperloop и как он работает.

Hyperloop — это пневматический поезд, который перемещается по надземному трубопроводу. Сами «вагоны» представляют собой пассажирские капсулы, расположенные внутри трубы. Система Hyperloop помещает капсулы в транспортный туннель с откачанным оттуда воздухом и стремится разогнать их до очень высокой скорости, чтобы сократить время в пути для пассажиров и грузов.

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Предполагается, что из-за чрезвычайно низкого аэродинамического сопротивления в трубопроводе капсулы смогут развивать скорость до 1200 километров в час. Это в полтора раза выше скорости пассажирского самолёта Boeing-737 с его ~800 км/ч. Предполагается, что сами капсулы будут работать на солнечных батареях.

Идею разрабатываемой новой транспортной системы Hyperloop первым предложил еще в 2013 году глава компании Tesla Илон Маск.

В сентябре этого года в окрестностях Лос-Анджелеса на специальном полигоне состоялись первые испытания опытных поездов. Самым быстрым оказался поезд, построенный группой студентов из Германии. На испытаниях экспериментальной скоростной транспортной системы Hyperloop удалось развить скорость до 355 км/ч.

В середине октября Маск получил первое официальное разрешение на строительство полноценной трассы Hyperloop. Участок протяжённостью 10,3 мили (примерно 16,58 км) должен связать окраину Балтимора с территорией Ганновер (штат Мэриленд, США). Ожидается, что дорога станет в дальнейшем частью маршрута Вашингтон — Нью-Йорк с остановками в Балтиморе и Филадельфии. Трасса будет строиться в подземном исполнении

Наибольшую активность в воплощении проекта в жизнь проявляют компании HTT, Virgin Hyperloop One и компания SpaceX Илона Маска. Ни один из этих проектов пока еще не реализован.