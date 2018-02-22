В Украину на финальные переговоры прибыло руководство лоукостера Ryanair – СМИ

Это уже второй прилет самолета Ryanair в Киев. В марте 2017-го воздушное судно приземлялось в "Жулянах".

В Украине приземлился самолет Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair. Это произошло в международном аэропорту "Борисполь" вечером 21 февраля.

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Как передает ТСН с ссылкой на собственные источники, на борту самолета – представители руководства авиакомпании. В общем – до пяти человек вместе с экипажем. «Это не коммерческий рейс. Они прилетели на завтрашнюю встречу с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном. В Киеве состоятся финальные переговоры о начале работы лоукостера в Украине. В частности, речь идет о начале полетов в аэропорты "Борисполь" и "Львов"», – сообщает телеканал.

Ранее в СМИ появилась информация, что полеты во Львов уже согласовали. А вот с "Борисполем" вопрос остался. Руководство аэропорта и министерство согласовало с компанией ключевые показатели, но чтобы Ryanair зашел в Украину, Кабмин должен согласовать финансовый план аэропорта, который был подан на рассмотрение правительства в декабре прошлого года.

Это уже второй прилет самолета Ryanair в Киев. В марте 2017-го воздушное судно приземлялось в "Жулянах" – когда стороны объявляли о начале полетов в Украину. Однако спустя немало несогласованностей Ryanair отказался от идеи, а потом его таки уговорили.