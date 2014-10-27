"Укравтодор" отчитался, сколько ям залатал на дорогах

Государственному агентству автомобильных дорог Украины («Укравтодор») осталось устранить около 36% от выявленного объема ямочности на украинских автодорогах, что составляет примерно 1,6 млн кв. м ям, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу «Укравтодора» Сергея Пидгайного.

В пресс-службе отметили, что этот показатель является ориентировочным - окончательный объем ямочности будет установлен по результатам осеннего комиссионного осмотра, который продлится до конца октября.

По словам Пидгайного, всего "Укравтодор" выявил более 4,2 млн кв. м ям на 49 тыс. км дорог Украины общего пользования, из которых 2 млн кв. м ям было выявлено на 23 тыс. км дорог государственного значения.

В сообщении сказано, что дорожные предприятия и организации ликвидировали около 2,65 млн кв. м ям на 15 тыс. км дорог, что составляет 64% от общего объема ямочности.

Ежедневные объемы работ по ликвидации ямочности составляют не более 7-9 тыс. кв. м ям. На данных работах задействовано в среднем до 80 бригад, к работе которых привлечены 4 асфальтобетонных завода, 4 машины пневмоструйного метода, 16 навесных фрез. В то же время, отсутствие необходимого количества материальных ресурсов не позволяет задействовать существующие мощности в достаточном количестве, отмечается в сообщении.

По словам Пидгайного, ограничения и неритмичное финансирование дорожной отрасли негативно сказывается на темпах ремонтных работ, а также вынуждает дорожные организации при отсутствии достаточных объемов материалов для приготовления асфальтобетонных смесей частично применять при ликвидации ям материалы без вяжущих компонентов.

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Кроме того, по данным "Укравтодора", на 1 740 км автомобильных дорог покрытие отсутствует полностью, поэтому ремонт этих дорог можно выполнить только комплексно. Наиболее сложная ситуация с состоянием дорог в западных регионах, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.

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Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) в 2014 году намерено направить на ремонт дорог 3 млрд грн.