«Укрзализныця» уже подготовила к зиме 2,7 тыс. пассажирских вагонов и 976 км путей

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках подготовки пассажирского и путевого хозяйств к работе в зимний период уже подготовила 976 км железнодорожных путей, а также 2,7 тыс. вагонов из 2976 запланированных.

В пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на департамент пассажирских перевозок дальнего сообщения ведомства сообщили, что на сегодняшний день стоимость деповского ремонта вагона составляет ориентировочно 85 тыс. грн, тогда как стоимость капитального ремонта колеблется от 200 до 700 тыс. грн.

«На косметический ремонт одного вагона, его техобслуживание и подготовку к зимнему периоду расходуется от 5 до 9 тыс. грн. При подготовке пассажирских вагонов к зиме железнодорожники проверяют все системы их жизнеобеспечения, диагностируют, ремонтируют и готовят отопительную систему», - отмечает «Укрзализныця».

По данным пресс-службы, всего парк пассажирских вагонов железных дорог Украины насчитывает 5329 вагонов, в том числе 79 вагонов класса РИЦ (международного стандарта для курсирования в международном сообщении), 245 - вагонов СВ, 1911 купейных, 2766 плацкартных вагонов, а также 206 вагонов, используемых в составе дневных скоростных поездов, 81 вагон-ресторан, 41 багажный и почтово-багажный вагоны.

Кроме того, железнодорожники подготовили к зиме вокзалы и вокзальные комплексы во всех регионах страны, в частности, утеплили фасады зданий, установили металлопластиковые окна, обновили экстерьер станционных зданий.

Для очистки вокзалов и станций от снега железнодорожники подготовили 222 единицы снегоуборочной и снегоочистительной техники, упорядочили противопожарные системы, провели ремонт и профилактические осмотры систем вентиляции и кондиционирования, а также ремонт котельных установок, тепловых и электрических сетей, паропроводов, систем водоснабжения и канализации.

Также работники железнодорожной отрасли отремонтировали почти все стрелочные переводы, в частности, 14 020 переводов, оборудованных пневмообдувкой, что составляет 99,6% к плановому заданию и 2365 стрелочных переводов с электрообогревом.

«В настоящее время продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду производственных зданий и сооружений: заканчивается ремонт и утепление дверей и окон, ремонт кровли, ремонт и наладка систем вентиляции и отопления помещений», - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» намерена к 1 ноября завершить подготовку пассажирских вагонов, железнодорожного полотна и путевой техники к работе в зимний период.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины функционируют 125 вокзалов, в том числе 19 внеклассных вокзалов, 12 вокзалов первого класса, 36 - второго класса, 58 - третьего класса.