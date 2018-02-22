"Это не запуск Hyperloop в Украине": в Мининфраструктуры уточнили вчерашний анонс
У Омеляна объяснили вчерашний анонс, намекающий на запуск транспортной системы изобретателя и бизнесмена Илона Маска Hyperloop в Украине.
Об сообщила пресс-секретарь министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, передает "Обозреватель".
Читайте такжеИнтрига с "Hyperloop в Украине": что известно о сверхскоростных вакуумных поездах Илона Маска (фото, видео)"Это не запуск Hyperloop в Украине. Это будет мероприятие, о котором я пока не могу рассказывать в деталях. Я не могу раскрывать информацию", - сказала пресс-секретарь министра инфраструктуры.
Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины 21 февраля опубликовало интригующий анонс, который мог свидетельствовать о возможном запуске в Украине скоростных поездов Hyperloop.
"Всего три слова: "Hyperloop в Украине". А подробнее завтра, 22 февраля, в 14:15 расскажет Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян", - говорилось в сообщении министерства в Twitter.
Лише три слова: "Hyperloop в Україні".— Min_infrastructure (@minfrastucture) February 21, 2018
А детальніше завтра, 22 лютого, о 14:15 розкаже Міністр інфраструктури України @V_Omelyanhttps://t.co/2Ag9ySc2I9pic.twitter.com/kEwtivYlHT