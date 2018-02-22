"Киевстар" рассказал, где 4G-связь появится в первую очередь

Первые базовые станции 4G-связи Киевстар установит в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Виннице, Хмельницком, Тернополе и Львове.

Крупнейший украинский мобильный оператор запустит новую сеть в нескольких крупных городах, а также на юге и западе страны, сообщает Новое время.

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Первые базовые станции четвертого поколения Киевстар установит в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Виннице, Хмельницком, Тернополе и Львове. Об этом сегодня заявила компания на своей пресс-конференции.

Кроме названных регионов, новый стандарт мобильной связи будет доступен жителям Ивано-Франковска, а также на пограничных переходах в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. Президент Киевстара ранее заявлял, что 4G оператор будет развивать в курортных регионах. Сегодня компания обнародовала планы по запуску новой сети на юге Запорожской области, а также в ряде населенных пунктов вблизи Одессы. Запуски ориентировочно состоятся в апреле-мае этого года.

На первом 4G-тендере, который прошел 31 января 2018 года, Киевстар приобрел радиочастоты 2600 МГц. Компания купила больше всех лотов - три (2530-2535/2650-2655 МГц, 2525-2530/2645-2650 МГц и 2520-2525/2640-2645 МГц) за 916,3 млн грн.