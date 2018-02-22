УЗ обещает запустить электронную очередь на билеты, которые могут появиться в продаже

Если билета на нужное направление нет, можно будет заполнить соответствующую заявку, и как только билет появится в продаже — пассажир получит приоритетную возможность его выкупить.

Публичная акционерная компания «Укрзализныця» в 2018 году планирует запустить так называемый «лист ожидания» при продаже билетов на поезд.

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Об этом в интервью «Громадському» заявил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Если билета на нужное направление нет, можно будет заполнить соответствующую заявку, и как только билет появится в продаже — пассажир получит приоритетную возможность его выкупить.

По словам Кравцова, всегда есть определенное количество резервных билетов.

«Это государственная, военная бронь. Еще часть возвращает уже куплены билеты – таких до 10%. Самый верный способ продать такие билеты – через waiting list. Когда человек регистрируется, делает запрос на направление и когда билеты появляются – имеет право их выкупить», — сказал и.о. руководителя «Укрзализныци».

Кравцов пояснил, что такая система работает подобно Telegram-ботам, которые ищут свободные билеты. И сейчас ведется работа, чтобы реализовать этот проект на сайте УЗ.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля компания заявила о планах до конца 2018 года повысить стоимость пассажирских перевозок в два этапа - в целом на 20-24%. Такой шаг объясняется убыточностью пассажирских перевозок.

«Укрзализныця» рассчитывает дополнительно получить 700 млн грн от повышения цен на пассажирские перевозки.