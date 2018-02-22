Польша хочет открыть еще один железнодорожный маршрут в Украину

Польша хочет направить 40 миллионов злотых на реконструкцию железнодорожной ветки Перемышль-Мальховице.

Министерство инфраструктуры Польши планирует направить 40 миллионов злотых (около 320 миллионов гривень) на реконструкцию железнодорожной ветки Перемышль-Мальховице. Также ведомство поддерживает открытие нового пограничного комбинированного - авто и ж/д перехода Мальховице-Нижанковичи на границе с Украиной. Такое заявление министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик сделал после поездки на дрезине от Перемышля до пограничной станции Мальховице.

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Об этом сообщает ЦТС.

"Мы посетили линию № 102 (Перемышль-Мальховице), о которой много говорят в Перемышле. Эта линия чрезвычайно интересна. Ко мне обратился господин Кухчиньски (глава Сейма Польши. - ЦТС) с просьбой проанализировать, можно ли ее восстановить. (...). Надеюсь, что это можно сделать не только до Мальховице, Нижанковичей, но также до Кросьценко и Загужа, в целом, по этой линии. Я убежден, что в этом есть смысл", - цитирует слова министра Адамчика издание Rynek Kolejowy. Точных сроков для выделения средств и начала работ чиновник не назвал.

До 1994 года по участку Перемышль-Нижанковичи-Хырив-Кросьценко курсировал поезд Варшава-Загуж. Он проезжал по территории Украины без остановок. Ранее на украинском отрезке пути существовала европейская колея (1435 мм). После 1994 года участок Нижанковичи-Хырив-Кросьценко подвергся ремонту, в результате чего евроколея между Нижанковичами и Хыровом была перешита на стандарт 1520 мм. Комбинированная колея между Хыривом и Кросьценко сохранилась. Для Польши восстановление маршрута Перемышль-Хырив-Загуж имеет практическое значение, поскольку транзит через территорию Украины сократит путь из Перемышля в Загуж.

В конце 2016 года активисты польской группы "Линия 102", которая выступает за возобновление движения поездов на участке Перемышль-Нижанковичи-Хырив-Кросьценко, впервые за 22 годаприехали из Перемышля в Украину. Волонтеры приехали из Польши на дрезине. Впоследствии активисты еще несколько раз приезжали в Нижанковичи на дрезине.