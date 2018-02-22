В Днепре построят тестовую площадку Hyperloop

В этом году должна быть завершена экспертная оценка проекта Академией наук Украины.

Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции.

«Мы создаем центр транспортных инноваций «Хайп Юэй». В его рамках мы хотим дать научное обоснование, разработать технологию, которая будет применяться в Украине, и создать тестовую площадку в городе Днепр для развития этого нового вида транспорта в нашей стране», - сказал министр.

Читайте также"Это не запуск Hyperloop в Украине": в Мининфраструктуры уточнили вчерашний анонсОн отметил, что реализация данного проекта разделена на три этапа: в этом году должна быть завершена экспертная оценка проекта Академией наук; на втором, ориентировочно в следующем году, планируется начать строительство тестовой площадки в Днепре за средства инвесторов, которое продлится до двух лет. На третьем этапе – промышленное строительство.

По словам Омеляна, проект будет реализован при участии Академии наук, ракетостроительного предприятия "Южмаш", госконцерна "Укроборонпром", компании «Интерпайп», Каховского завода электросварочного оборудования и других.

Кроме того, как сообщил министр, в строительстве украинской площадки активное участие примет компания, которая занимается строительством Hyperloop в Мексике.

Справка УНИАН. Hyperloop - это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины 21 февраля опубликовало интригующий анонс, который мог свидетельствовать о возможном запуске в Украине скоростных поездов Hyperloop.

"Всего три слова: "Hyperloop в Украине". А подробнее завтра, 22 февраля, в 14:15 расскажет Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян", - говорилось в сообщении министерства в Twitter.