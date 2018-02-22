Переговоры с Ryanair прошли успешно, полеты начнутся уже осенью - Омелян

Глава Мининфраструктуры сообщил, что переговоры с Ryanair были успешными и компания начнёт свои полёты осенью.

Переговоры с одним из крупнейших европейских лоукостеров - авиакомпанией Ryanair - о ее выходе на украинский рынок прошли успешно, лоукостер точно начнёт полеты осенью этого года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции.

"До подписания соглашения я ничего не могу комментировать. Действительно сегодня были переговоры, действительно они были успешными и действительно компания начнёт свои полёты осенью 2018 года", - сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Омелян заявил, что авиакомпания Ryanair начнет полеты из украинских аэропортов "Борисполь" и "Львов" осенью этого года.

Он также отметил, что официальная презентация относительно открытия маршрутов Ryanair будет в этом или следующем месяце.

Слова министра подтвердил начальник юридического департамента по вопросам регулирования и законодательства Ryanair Юлиуш Коморек, отметив, что на данный момент согласовываются детали соглашения.

15 марта 2017 года ирландская авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. 10 июля генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair аэропорт ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

10 июля Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта "Борисполь" ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины.