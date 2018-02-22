Громкий "запуск" Hyperloop в Украине: адрес компании Hype.ua уже занят - там продают куртки, шапки и футболки

В четверг, 22 февраля, прозвучало громкое заявление Омеляна о строительстве тестовой площадки Hyperloop в Днепре.

Строительство тестовой площадки для сверхбыстрой Hyperloop начнется в Днепре. Министр инфраструктуры Омелян сообщил, что компания будет называться Hype.ua.

Читайте такжеИнтрига с "Hyperloop в Украине": что известно о сверхскоростных вакуумных поездах Илона Маска (фото, видео)И, как выяснилось, адрес hype.ua уже занят. Если зайти на указанный выше сайт, то можно увидеть, что на нем продают одежду и аксессуары известных брендов, среди которых, например, Supreme и Tommy Hildfiger.

Как сообщил глава Минифраструктуры, в Днепре начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском. "Мы создаем компанию, которая будет заниматься разработкой технологии", - заявил он. Омелян сообщил, что компания будет называться Hype.ua.