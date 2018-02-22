Мэр Днепра о запуске Hyperloop: не спрашивайте, сам в шоке

Пока украинцы бурно обсуждают новости о возможном строительстве тестовой площадки для Hyperloop в Днепре, мэр города Филатов об этом ничего не знает.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что новости о возможном строительстве тестовой площадки для Hyperloop в городе стали для него неожиданностью. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Не спрашивайте подробности. Я сам пока в шоке", - таким лаконичным комментарием он сопроводил ссылку на сенсационную новость. Менее чем за час его пост получил 600 лайков, а в комментариях другие пользователи как выражают одобрение, так и высмеивают новость.

Как сообщал УНИАН, Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции.

Читайте также"Это не запуск Hyperloop в Украине": в Мининфраструктуры уточнили вчерашний анонсОн отметил, что реализация данного проекта разделена на три этапа: в этом году должна быть завершена экспертная оценка проекта Академией наук; на втором, ориентировочно в следующем году, планируется начать строительство тестовой площадки в Днепре за средства инвесторов, которое продлится до двух лет. На третьем этапе – промышленное строительство.

По словам Омеляна, проект будет реализован при участии Академии наук, ракетостроительного предприятия "Южмаш", госконцерна "Укроборонпром", компании «Интерпайп», Каховского завода электросварочного оборудования и других.

Кроме того, как сообщил министр, в строительстве украинской площадки активное участие примет компания, которая занимается строительством Hyperloop в Мексике.

Справка УНИАН. Hyperloop - это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.