Роуминг в небе и море: как не потерять кругленькую сумму

Мобильный интернет с каждым годом усовершенствуется, отчего становится все популярней и популярней. Это уже не просто прихоть путешественников, а необходимость как в воздухе – на борту авиалайнера, так и в океане – в каюте корабля. Вот только незадача – одно неосторожное подключение, и вы недосчитаетесь кругленькой суммы.

Так произошло с одесситом Александром Довгополом, который, находясь на борту самолета авиакомпании Qatar airways, неожиданно открыл для себя новую услугу мобильных операторов (в его случае – «Киевстара») – роуминг в полете. Мужчина не выключил телефон, на котором была подключена стандартная услуга роуминга, и в небе его мобильное устройство коварно наобновляло приложений на сумму в почти 4 тысячи гривен за несколько минут. В «Киевстаре», контрактным клиентом которого Довгопол является более 10 лет, заявили, что «средства были списаны корректно». Вдохновившись этой историей, УНИАН решил разобраться, что же такое «роуминг в самолете», как давно появилась эта услуга и как не повторить горький опыт одессита.

Мобильная связь на борту

Сотовая связь в ее полноценном понимании появилась в 1981 году. Спустя десятилетие заговорили и о возможности ею воспользоваться на борту самолета или корабля. Первой, в начале 90-х, технологию доступа к мобильной связи через спутник стала внедрять американская компания Boeing. Но после ряда исследований Федеральная комиссия по связи США запретила сотовую связь в самолетах, так как это, согласно ее заключениям, могло негативно отразиться на бортовом оборудовании.

Решить проблему помогло расширение с 2005 года функциональности мобильных телефонов – они получили возможность работать с отключенной радиосвязью, в так называемом режиме «В полете». Кроме того, к этому времени компания AirCell разработала технологию, позволявшую совершать телефонные звонки непосредственно из салона авиалайнера, не нарушая работу бортовой системы управления. Для этого самолет оснащается миниатюрной базовой станцией, к которой подключаются телефоны пассажиров судна, а сама эта станция соединяется с «земными» телефонными сетями по спутнику – при помощи вынесенных за борт самолета антенн.

Читайте такжеЕвропарламентарии предложили отменить роуминг для УкраиныТакая технология бортовой системы мобильной связи была апробирована компанией Airbus. Оборудование одобрило Европейское агентство по авиационной безопасности (European Aviation Safety Agency) и с конца 2007 года оно потихоньку стало внедряться авиакомпаниями.

Первым авиаперевозчиком в мире, который предоставил возможность использовать мобильную связь на борту, стала французская Air France, затем ее примеру последовали дубайская авиакомпания Emirates, британская авиакомпания BMI, португальская TAP Air, азиатская AirAsia и немецкая Lufthansa.

В начале 2008 года Евросоюз, под натиском авиаперевозчиков, разрешил пассажирам лайнеров, перемещающимся в европейском воздушном пространстве, разговаривать по мобильным телефонам. Авиакомпании, после получение соответствующей лицензии, начали предлагать специальные мобильные сервисы. Правда, бортовые станции включались только тогда, когда самолет набирал высоту более 3 тысяч метров. Поэтому при взлете и посадке мобильник все-таки рекомендовалось отключать.

Но в 2014 году и это ограничение EASA без шума и пыли было снято, поскольку самолеты стали оснащаться более защищенной от помех техникой. Наличие такого оборудования должны гарантировать авиакомпании. Поэтому авиаперевозчики могут разрешать пассажирам пользоваться мобильными телефонами и планшетными компьютерами с мобильным интернетом в течение всего полета на свое усмотрение.

Первой на «полный» мобильный режим перешла Lufthansa. И сейчас по этому принципу работает большинство авиакомпаний мира, крупнейшие из которых - KLM, Air France, British Airways, Air Arabia. Все они обеспечивают связь на своих бортах через геостационарные спутники на орбите. Именно поэтому мобильная связь в самолете остается дорогим удовольствием для пассажиров, а услуги оплачиваются по цене выше обычных расценок международного роуминга.

Как этими технологическими новинками воспользоваться украинцу? За разъяснениями УНИАН обратился к отечественным мобильным операторам.

«Киевстар»

В компании «Киевстар» на запрос УНИАН ответили, что услуга «роуминг в самолете» (как и на кораблях) работает по тем же правилам, что и международный роуминг. Если пакет услуг конкретного абонента разрешает подключение роуминга, то регистрация в сети происходит автоматически. Наличие оборудования для обеспечения мобильной связи в самолете или на корабле зависит от оператора-партнера или провайдера, который занимается его установкой. А информацию о наличии мобильной связи на борту самолета необходимо уточнять у авиакомпании.

Услуга «роуминг в самолете» предоставляется по общим правилам. Абоненты контрактной формы обслуживания осуществляют пост-оплату за использование сервиса. Абоненты на условиях предоплаты пользуются услугой, если сумма на счету позволяет покрыть расходы на связь.

«Высокая стоимость услуг связана с использованием сложных технологических решений, которые необходимы для обеспечения безопасности во время полета. К тому же, подключение осуществляется к сети зарубежного оператора, который предоставляет такие услуги. Все абоненты «Киевстара» перед тем, как начать пользоваться международным роумингом, получают SMS-сообщения с информацией об условиях предоставления услуги и тарифах. Если они не планируют использовать мобильный интернет, то могут выключить передачу данных в настройках телефона», - отметили в «Киевстаре».

На вопрос УНИАН, какие «мобильные» партнеры компании осуществляют связь в самолетах и на кораблях, «Киевстар» не ответил. Нет такой информации и на сайте компании. Зато указаны операторы в морских круизах: Норвегия – Maritime Communications Partner, Италия – Telecom Italia Maritime Services, Исландия – Siminn On-Waves mobile service, Бермуды – AT&T Maritime services.

«Vodafone Украина»

В компании «Vodafone Украина» сообщили, что сеть покрытия и организация работы систем по обеспечению мобильной связи на борту самолета строятся по принципу отдельной территории, что предполагает предоставление этой услуги отдельным провайдером. Ведь на борту международных рейсов могут находиться абоненты десятков разных мобильных операторов.

«Системы, которые существуют сегодня и применяются для обеспечения связи в воздухе (наиболее распространенные – Aeromobile и OnAir), хотя и используют в качестве технологий локального доступа мобильные технологии – 2G, 3G, Wi-Fi, но связь с землей обеспечивают при помощи достаточно дорогой спутниковой связи. Кроме прочего, при количестве пассажиров на борту от 50 и больше человек, возможна мощная нагрузка на оборудование.», - отметили в пресс-службе компании.

Читайте такжеТочка 4G для УкраиныВ «Vodafone Украина» также подчеркнули, что связь на борту самолета - это просто еще одна сота в общей сети оператора, при этом передача данных с самолета на землю и обратно происходит по спутниковому каналу. Наземное покрытие не в состоянии обеспечить уверенный прием или прием сигнала в принципе на высоте полета.

В компании отметили, что мобильная связь и интернет на борту самолета – дорогое удовольствие у большинства авиалиний. Тарифы могут достигать 20 долларов за 100 Мб траффика. И если телефон не переведен в авиарежим, то можно получить неожиданный счет за роуминг.

То же касается и круизных судов – в море, как и в небесах, связь можно обеспечить лишь через спутник, иных вариантов нет. Поэтому любым «роумингом вне суши» нужно пользоваться, лишь очень внимательно изучив тарифную сетку. Она подробно расписана на сайте компании.

«Lifecell»

А вот в «Lifecell» УНИАН признались, что такую роскошь для своих абонентов еще реализовать не готовы: «Lifecell рассматривает различные варианты предоставления услуг в воздухе и на воде для своих абонентов, и как только мы найдем партнера, вместе с которым сможем предоставлять качественные услуги по разумной цене во время путешествий, обязательно проинформируем об этом абонентов», - заявили в компании.

Тем не менее, в «Lifecell» охотно поделились советами о том, что нужно сделать абоненту, чтоб не потерять приличную сумму, воспользовавшись роумингом вне земли. В компании рекомендуют перед началом путешествия выключить передачу данных в настройках телефона. Кроме того, не лишним будет проверить способ установки обновления мобильных приложений и, при необходимости, разрешить ее только через Wi-Fi. Это поможет избежать автоматического обновления приложений через мобильный интернет в роуминге. И тогда путешествие не будет омрачено финансовыми неприятностями.

Кстати, согласно заявлениям крупных авиакомпаний, против телефонных звонков во время полета выступает подавляющее большинство пассажиров, они считают их раздражителями на борту. Данные опросов авиаперевозчиков совпадают - лишь 13% пассажиров хотели бы пользоваться в полете мобильными телефонами.

Нана Черная