«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы из Киева в Ужгород и Ивано-Франковск

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом на период осенних школьных каникул увеличила количество рейсов ранее назначенных двух дополнительных поездов, соединяющих столицу Украины с Ужгородом и Ивано-Франковском, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, поезд № 239/207 по маршруту Киев - Ужгород отправится в дополнительный рейс 31 октября в 19:51 и прибудет в Ужгород на следующий день в 10:50. В обратном направлении поезд отправится 2 ноября в 13:21 и прибудет в столицу на следующий день в 06:17.

Поезд будет курсировать с остановками, в частности, на станциях Коростень, Новоград-Волынский, Шепетовка, Львов, Стрый, Славское, Воловец, Свалява и Мукачево.

Дополнительный поезд № 269/219 по маршруту Киев - Ивано-Франковск отправится 31 октября в 22:23 и прибудет в Ивано-Франковск на следующий день в 11:37. В обратном направлении поезд отправится 2 ноября в 20:00 и прибудет в столицу на следующий день в 09:01.

Поезд будет курсировать с остановками, в частности, на станциях Казатин, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

Читайте также"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев – ЛисичанскВ сообщении отмечается, что продажа билетов на вышеуказанные поезда уже открыта во всех железнодорожных кассах и в онлайн-системе бронирования и покупки проездных документов booking.uz.gov.ua.

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов) назначает дополнительные поезда и увеличивает количество вагонов в круглогодичных поездах», - подчеркивает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ранее на период осенних школьных каникул "Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда № 239/207 Киев - Ужгород и № 269/219 Киев - Ивано-Франковск, каждый из которых курсировал 24 и 26 октября.