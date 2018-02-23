Ryanair в Украине: Омелян уточнил сроки захода лоукостера

По словам министра, ирландская авиакомпания начнёт полеты из Украины в конце октября - начале ноября.

Один из крупнейших европейских лоукостеров - ирландская авиакомпания Ryanair начнёт полеты из украинских аэропортов в конце октября - начале ноября этого года, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции.

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"До подписания соглашения я ничего не могу комментировать. Могу сказать, что компания начнёт свои полёты в конце октября - начале ноября 2018 года", - добавил Омелян.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля министр инфраструктуры Украина заявил, что авиакомпания Ryanair начнет полеты из украинских аэропортов "Борисполь" и "Львов" осенью этого года. Он также отметил, что официальная презентация по открытию маршрутов Ryanair будет в этом или следующем месяце. Слова министра подтвердил начальник юридического департамента по вопросам регулирования и законодательства Ryanair Юлиуш Коморек, отметив, что на данный момент согласовываются детали соглашения.

15 марта 2017 года ирландская авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. 10 июля генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair аэропорт ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.