Миллиардный долг киевского метро может помешать его работе в обычном режиме – расследование

Такое состояние связано с соглашением, которое в 2009 году подписало КП "Киевский метрополитен" с одобрения киевской власти на поставку 100 вагонов метро с компанией-победителем тендера "Укррослизингом".

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" задолжал компании "Укррослизинг" почти 2 миллиарда гривень, что может помешать работе предприятия в обычном режиме.

Об этом рассказала программе "Схемы" советник начальника метрополитена Наталка Макогон.

"На сегодняшний день просто ситуация грозит тем, что нельзя проводить в обычном режиме предприятию всю его деятельность. У нас есть, конечно, запасы, которые мы сделали заранее, и, в принципе, метрополитен – это то предприятие, которое всегда имеет некий запас прочности. И, назовем это "по требованию", нам дают возможность закупать необходимые детали. Но, скажем, живости у предприятия нет. То есть, развития предприятие не имеет", – рассказала Макагон.

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Такое состояние связано с соглашением, которое в 2009 году подписало КП "Киевский метрополитен" с одобрения киевской власти на поставку 100 вагонов метро с компанией-победителем тендера "Укррослизингом".

Основателем компании была кипрская фирма, близкая, по данным издания "Наши деньги", к окружению соратника Виктора Януковича, бывшего народного депутата от "Партии регионов" и бизнесмена Юрия Иванющенко. В 2010-м году в составе бенефициаров появилась также фирма, подконтрольная российскому "Внешэкономбанку".

Сейчас бенефициаром компании в украинском реестре указан Павел Фукс - до недавнего времени российский бизнесмен, - говорится в расследовании программы "Схемы".

По состоянию на 2018 год, выяснили журналисты, общий долг Киевского метрополитена перед "Укррослизингом" составляет почти 2 миллиарда гривень. Из них меньше половины - задолженная плата за сами вагоны метро, а более миллиарда гривень - коэффициент корректировки, который возник из-за изменения валютного курса. Ведь, по данным "Схем", метрополитен подписал с "Укррослизингом" дополнительное соглашение, в котором стороны привязали суммы выплат к курсу доллара. Именно этот пункт уже в 2014-2016 годах из-за резкого обесценивания украинской валюты привел к дополнительному долгу в более чем миллиард гривень.

Столичная власть попыталась отстоять средства несколькими способами. Один из них - обращение к СБУ, СНБО, Кабмину с вопросом о введении санкций против компании, которая в структуре собственности имела русские корни.

Также столичная власть, среди прочего, обратилась в суд об отсрочке выплаты долга, но суд отказал в этой просьбе. Поэтому вскоре коммунальное предприятие может оплатить "Укррослизингу" Павла Фукса почти два миллиарда гривень.

Фукс - до недавнего времени российский, а теперь украинский бизнесмен. Ранее "Схемы" зафиксировали, как он приезжал к Министерству внутренних дел. Кроме того, человек, похожий на него, в декабре 2017 года якобы посещал Администрацию президента. Это может свидетельствовать о связях бизнесмена с верхушкой украинской власти.

А еще раньше, в 2014 году, журналисты программы "Гроши" зафиксировали Фукса, который выходил из дорогого ресторана вскоре после тогдашнего заместителя Кличко Игоря Никонова. Самого мэра Киева также видели вместе с Павлом Фуксом: в начале 2016 года харьковские СМИ опубликовали фотографию, на которой Виталий Кличко гуляет по парку с мэром Харькова Геннадием Кернесом и бизнесменом.

Сам городской голова Виталий Кличко в комментарии "Схемам" заявил, что никаких отношений с Павлом Фуксом у него нет.

Видео: Радио Свобода онлайн