Контракт на $1 миллиард: "Укрзализныця" договорилась с General Electric о совместном производстве локомотивов

Глава "Укрзализныци" подчеркнул, что компания нуждается в подвижном составе и новых локомотивах.

Государственная компания "Укрзализныця" подписала с американской компаний General Electric соглашение о совместном производстве подвижного состава на сумму 1 миллиард долларов.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, соглашение было подписано и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгением Кравцовым и исполнительным директором General Electric Transportation Рафаелем Сантаной в присутствии президента Украины Петра Порошенко и посла США Мари Йованович и главы правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

"Это очень важный день для всей экономики. Могу раскрыть тайну, как это все началось. В июне в ходе моего визита в Америку мы обсудили с Трампом (президентом США Дональдом Трампом – УНИАН), что отношения наших стран должны найти практический характер. Многие годы УЗ была недофинансирована. Компания нуждается в подвижном составе, новых локомотивах. Очень быстро был подписан контракт на сумму 1 миллиард долларов. Репутация GE очень высокая. Она приходит в те страны, где толерантность к коррупции очень низкая. Поэтому приход в Украину - это показатель доверия", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что роль "Укрэксимбанка" заключается в кредитовании "Укрализныци" на условиях лизинга на первом этапе соглашения с гарантиями американского Citibank.

Рамочное соглашение предусматривает 15-летнее партнёрство - модернизацию до 74 локомотивов, поставку до 225 новых локомотивов GE серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное обслуживание.

Локализация производственного процесса в Украине достигнет 40%, благодаря чему украинские предприятия будут вовлечены в кооперацию GE и смогут стать поставщиками товаров и услуг для GE.

В рамках реализации первого этапа соглашения также заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Укрзализныця» рассчитывает на начало совместного производства локомотивов с американской компанией General Electric в 2018 году.

3 октября прошлого года президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом и исполнительным директором американской компании General Electric Transportation Джейми Миллером, на которой, в частности, обсуждались перспективы участия американской стороны в модернизации "Укрзализныци".

4 октября 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что «Укрзализныця» и General Electric Transportation договорились подписать рамочное соглашение о сотрудничестве. Американский гигант General Electric Transportation в рамках первого этапа проекта по обновлению подвижного состава «Укрзализници» поставит железнодорожной компании в сентябре 2018 года 30 локомотивов, которые собраны в том числе и из украинских запчастей.

Справка УНИАН. General Electric – американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.