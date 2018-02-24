В Киеве до октября частично закрыли станцию метро «Святошин»

До октября не будет работать выход к проспекту Победы и завода АТЕК. Закрыли также подземный переход.

С 24 февраля Киевский метрополитен начал капитальный ремонт станции метро «Святошин».

До октября не будет работать выход к проспекту Победы и завода АТЕК. Закрыли также подземный переход.

Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, в часы пик возможно ограничение входа в рабочий вестибюль.

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Проект ремонта станции предусматривает установку 5 лифтов и подъемной платформы в переходе. Планируют заменить облицовки и отделки потолка, а на платформе поставить новые скамейки и перила.

Обновят также систему навигации для пассажиров, а для людей со слабым зрением установят тактильную плитку. Кроме этого, станцию «Святошин» оборудуют камерами видеонаблюдения.