В Киеве до октября частично закрыли станцию метро «Святошин»
11:56, 24 февраля 2018Транспорт/Связь
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До октября не будет работать выход к проспекту Победы и завода АТЕК. Закрыли также подземный переход.
В Киеве до октября частично закрыли станцию метро «Святошин» / фото УНИАН
С 24 февраля Киевский метрополитен начал капитальный ремонт станции метро «Святошин».
До октября не будет работать выход к проспекту Победы и завода АТЕК. Закрыли также подземный переход.
Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, в часы пик возможно ограничение входа в рабочий вестибюль.
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Проект ремонта станции предусматривает установку 5 лифтов и подъемной платформы в переходе. Планируют заменить облицовки и отделки потолка, а на платформе поставить новые скамейки и перила.
Обновят также систему навигации для пассажиров, а для людей со слабым зрением установят тактильную плитку. Кроме этого, станцию «Святошин» оборудуют камерами видеонаблюдения.
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