Конец анонимности: осенью вступит в силу новый порядок регистрации мобильных абонентов

С осени 2018 года пользователи телекоммуникационных услуг смогут зарегистрироваться без заключения договора в письменной форме в офисе оператора.

С осени 2018 года пользователи телекоммуникационных услуг смогут зарегистрироваться без заключения договора в письменной форме в офисе оператора.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

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"Указанное решение НКРСИ направленное на упрощение процедуры регистрации абонентов, которые получают телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, и приведение ее в соответствие к требованиям в части создания условий для дистанционной регистрации абонентов, что предоставляет возможность выбора абонентом формы подачи заявления о регистрации – электронной или бумажной", - говорится в сообщении.

Решение вступает в силу через 9 месяцев с момента его публикации, то есть в конце этого года. Зарегистрироваться дистанционно можно будет с помощью электронной цифровой подписи, BankID и других средств электронной идентификации личности, имеющихся у оператора, провайдера телекоммуникаций, при подаче абонентом заявления о регистрации в электронной форме.

Как написал на своей странице в Facebook глава НКРСИ Александр Животовский, сейчас 90% абонентов являются незарегистрированными. Это, в свою очередь, способствует развитию мошенничества, связанном с использованием абонентских номеров, что негативно сказывается на финансовом состоянии абонента и репутации оператора, провайдера телекоммуникаций, отметили в ведомстве.