Из Николаева в Киев пустили дополнительный поезд
Поезд будет курсировать с остановками, в частности, на станциях Херсон, Кривой Рог, им. Тараса Шевченко, Городище, Мироновка, Белая Церковь, Фастов.
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом на период осенних школьных каникул назначила дополнительный поезд №210/209 по маршруту Николаев - Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, дополнительный поезд №210/209 будет отправляться из Николаева 30 октября и 2 ноября в 21:47. В обратном направлении поезд будет отправляться 31 октября и 3 ноября в 15:45.
Поезд будет курсировать с остановками, в частности, на станциях Херсон, Кривой Рог, им. Тараса Шевченко, Городище, Мироновка, Белая Церковь, Фастов.
В сообщении отмечается, что продажа билетов на вышеуказанный поезд уже открыта во всех железнодорожных кассах и в онлайн-системе бронирования и покупки проездных документов booking.uz.gov.ua.
Читайте также«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы из Киева в Ужгород и Ивано-Франковск«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда по наиболее популярным маршрутам и включает дополнительные вагоны в графиковые поезда», - подчеркивает пресс-служба.
Как сообщал УНИАН, ранее на период осенних школьных каникул «Укрзализныця» назначила два дополнительных поезда, соединяющих столицу Украины с Ужгородом и Ивано-Франковском.