Из Николаева в Киев пустили дополнительный поезд

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом на период осенних школьных каникул назначила дополнительный поезд №210/209 по маршруту Николаев - Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд №210/209 будет отправляться из Николаева 30 октября и 2 ноября в 21:47. В обратном направлении поезд будет отправляться 31 октября и 3 ноября в 15:45.

Поезд будет курсировать с остановками, в частности, на станциях Херсон, Кривой Рог, им. Тараса Шевченко, Городище, Мироновка, Белая Церковь, Фастов.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на вышеуказанный поезд уже открыта во всех железнодорожных кассах и в онлайн-системе бронирования и покупки проездных документов booking.uz.gov.ua.

Читайте также«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы из Киева в Ужгород и Ивано-Франковск«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда по наиболее популярным маршрутам и включает дополнительные вагоны в графиковые поезда», - подчеркивает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ранее на период осенних школьных каникул «Укрзализныця» назначила два дополнительных поезда, соединяющих столицу Украины с Ужгородом и Ивано-Франковском.