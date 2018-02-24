В Луганске восстановили работу мобильной связи

16:54, 24 февраля 2018
Транспорт/Связь
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В Луганске восстановили работу Vodafone / фото iStockphoto

Об этом написала на своей странице в Facebook Виктория Рубан, PR-директор оператора.

"Только что сообщили, что Луганск снова в эфире", - передает она.

Также Рубан уточнила, что 28 февраля группа представителей оператора отправится в Минск на заседание трехсторонней контактной группы. Стороны планируют обсудить вопрос восстановления мобильной связи в Донецке.

Читайте такжеVodafone возобновил мобильную связь в "ЛНР"Напоминаем,22 февраля в Луганске перестала работать связь из-за обрыва волоконно-оптической линии.

Vodafone Ukraine - последний украинский оператор, который все еще продолжает работу на территории ОРДЛО.

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