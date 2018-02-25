В Киеве ночью частично ограничат движение по Южному мосту
15:10, 25 февраля 2018
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Ограничение связано с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе.
Ограничение связано с ремонтом деформационного шва / фото УНИАН
В Киеве движение по Южному мосту частично ограничат в ночь на 26 февраля.
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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".
"С 21:00 25 февраля до 07:00 26 февраля, в связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения по ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
В "Киевавтодоре" призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с ремонтом.
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