В Киеве ночью частично ограничат движение по Южному мосту

15:10, 25 февраля 2018
Транспорт/Связь
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Фото УНИАН

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

"С 21:00 25 февраля до 07:00 26 февраля, в связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения по ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с ремонтом.

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Теги: #ремонт Южного моста