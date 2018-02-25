В Киеве ночью частично ограничат движение по Южному мосту

Ограничение связано с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе.

В Киеве движение по Южному мосту частично ограничат в ночь на 26 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

"С 21:00 25 февраля до 07:00 26 февраля, в связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения по ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с ремонтом.