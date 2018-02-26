Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)

Создатели называют его идеальным телефоном для отпуска, поскольку новый гаджет сможет работать около 17 дней без подзарядки.

Компания HMD Global, которая владеет брендом Nokia представила обновленный телефон Nokia 8110, который выпускался в 90-х годах и стал популярным после фильма "Матрица". Читайте такжеВ сети появились фото безрамочного смартфона Nokia 7+

Об этом сообщает Украинская правда.

Новая модель будет продаваться в стандартном черном цвете и новом желтом, обыгрывая старое прозвище "телефон-банан".

Обновленная Nokia сможет работать в 4G-сетях, его можно использовать как точку доступа и раздавать интернет через Wi-Fi.

Nokia 8110 оснащена 2,4-дюймовым экраном, камерой в два мегапикселя и 4 ГБ постоянной памяти.

Устройство работает на собственной системе Smart Feature OS, в которой смогут работать приложения из магазина Nokia.

Создатели называют его идеальным телефоном для отпуска, поскольку новый гаджет сможет работать около 17 дней без подзарядки.

Телефон выйдет в мае 2018 года и будет стоить 79 евро (около 2600 гривень).