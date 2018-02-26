Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)

10:09, 26 февраля 2018
Транспорт/Связь
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фото theverge.com

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Об этом сообщает Украинская правда.

Новая модель будет продаваться в стандартном черном цвете и новом желтом, обыгрывая старое прозвище "телефон-банан".

Обновленная Nokia сможет работать в 4G-сетях, его можно использовать как точку доступа и раздавать интернет через Wi-Fi.

Nokia 8110 оснащена 2,4-дюймовым экраном, камерой в два мегапикселя и 4 ГБ постоянной памяти.

фото theverge.com

Устройство работает на собственной системе Smart Feature OS, в которой смогут работать приложения из магазина Nokia.

Создатели называют его идеальным телефоном для отпуска, поскольку новый гаджет сможет работать около 17 дней без подзарядки.

Телефон выйдет в мае 2018 года и будет стоить 79 евро (около 2600 гривень).

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Теги: #Nokia#Nokia 8110