Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)
Компания HMD Global, которая владеет брендом Nokia представила обновленный телефон Nokia 8110, который выпускался в 90-х годах и стал популярным после фильма "Матрица".
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Об этом сообщает Украинская правда.
Новая модель будет продаваться в стандартном черном цвете и новом желтом, обыгрывая старое прозвище "телефон-банан".
Обновленная Nokia сможет работать в 4G-сетях, его можно использовать как точку доступа и раздавать интернет через Wi-Fi.
Nokia 8110 оснащена 2,4-дюймовым экраном, камерой в два мегапикселя и 4 ГБ постоянной памяти.
Устройство работает на собственной системе Smart Feature OS, в которой смогут работать приложения из магазина Nokia.
Создатели называют его идеальным телефоном для отпуска, поскольку новый гаджет сможет работать около 17 дней без подзарядки.
Телефон выйдет в мае 2018 года и будет стоить 79 евро (около 2600 гривень).