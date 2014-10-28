"Укрзализныця" за 9 месяцев увеличила перевозку контейнеров

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-сентябре 2014 года перевезла 66,17 тыс. контейнеров в составе контейнерных и комбинированных поездов во всех видах сообщения, что на 12,5% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, за указанный период поезд, курсирующий по маршруту Никополь – Ильичевск – Никополь, перевез 16 036 контейнеров, по маршруту Словакия (Кошице) – Россия (остановочный пункт Перспектива) – 10 164, Румыния – Россия (Москва) – Румыния – 8838, Румыния – Тольятти – Румыния – 7916, комбинированными поездами «Викинг» – 2827, «Ленд Бридж» (Китай – Венгрия) – 4572, «Днепровец» (Одесса – Днепропетровск – Лиски) – 3846, «Крещатик» (Одесса – Киев – Лиски) – 4494, Польша – Украина (Изов – Могилев-Подольский) – Молдова (Рыбница) – 2376, ZUBR – 1508, "Подолье" (Одесса – Хмельницкий) – 1735.

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"Сейчас по территории Украины организовано и курсирует 14 контейнерных поездов. Перевозка контейнеров в составе контейнерных поездов составляет 40% от общего объема перевезенных контейнеров по территории Украины", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что "Укрзализныця" постоянно проводит работу по привлечению дополнительных грузопотоков на территорию Украины и расширению географии международных проектов с участием железных дорог страны по вопросам гибкой системы тарифной политики, технического перевооружения, создания новых информационных технологий, обустройства пограничных переходов, усовершенствования технологии перевозочного процесса, а также сервиса услуг.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-июне 2014 года перевезла 44,2 тыс. контейнеров в составе контейнерных и комбинированных поездов во всех видах сообщения, что на 7,9% больше аналогичного периода прошлого года.

Железные дороги Украины в 2013 году сократили перевозку контейнеров во всех видах сообщения по сравнению с 2012 годом на 12% – до 80 481 контейнера.

Ранее УНИАН также сообщал, что «Укрзализныця» до конца года закупит у отечественных предприятий 140 грузовых вагонов.

Справка УНИАН. Общая протяженность сети железных дорог Украины составляет 22 тыс. км, в том числе протяженность международных транспортных коридоров по территории Украины составляет 3,2 тыс. км.

Удельный вес железнодорожного транспорта в общем грузообороте страны составляет около 84%, а в пассажирообороте - почти 46%.