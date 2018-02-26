"Укрзализныця" запускает прямой поезд до Азовского моря

13:17, 26 февраля 2018
Транспорт/Связь
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Фото УНИАН

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление а. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

"Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. ПАО "Укрзализныця" назначила курсирование двогрупного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд №226/226-246/245 будет курсировать от 25 марта. Таким образом мы избегаем проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и нескольких районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины", - отметил Кравцов.

фото Магистраль

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Теги: #поезд к Азовскому морю