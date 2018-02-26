"Укрзализныця" запускает прямой поезд до Азовского моря
13:17, 26 февраля 2018Транспорт/Связь
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Новый поезд начнет курсировать от 25 марта.
"Укрзализныця" запускает прямой поезд до моря / фото УНИАН
Уже с 25 марта начнет курсировать новый поезд Киев – Покровск Донецкой области - Бердянск Запорожской области (Азовское море).
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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление а. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.
"Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. ПАО "Укрзализныця" назначила курсирование двогрупного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд №226/226-246/245 будет курсировать от 25 марта. Таким образом мы избегаем проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и нескольких районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины", - отметил Кравцов.
фото Магистраль
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